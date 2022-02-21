"ليلة لن تنسى".. منتخب السيدات السعودي يفوز في أول مبارياته

2022/02/21 | 09:45 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حقق منتخب السعودية الأول لكرة القدم للسيدات الفوز بهدفين دون رد في أول مباراة دولية يخوضها على المستوى الرسمي.

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