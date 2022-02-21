وزير الخارجيَّة يصل نيويورك لحضور جلسة مجلس الأمن

2022/02/21 | 09:45 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم – بغداد

اعلن المُتحدِّث الرسمي باسم وزارة الخارجيّة العراقيّة، أحمدالصحاف، ، اليوم الإثنين، عن وصول وزير الخارجيَّة فؤاد حسين، إلى نيويورك.

وقال في بيان تلقته (بغداد اليوم)، ان "زيارة وزير الخارجية لحضور جلسة مجلس الأمن المخصصة للاستماع إلى الإحاطة التي سيقدمها رئيس مجلس إدارة لجنة الأمم المتحدة للتعويضات، والتي سيعرض خلالها التقرير النهائيّ لمجلس الإدارة حول أعمال لجنة التعويضات".

وأضاف، ان "الوزير سيلقي كلمة العراق في هذه الجلسة".

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