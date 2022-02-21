تحطم طائرة حربية بمدينة تبريز في إيران

2022/02/21 | 09:49 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ تحطمت، اليوم الاثنين، طائرة حربية في منطقة تبريز الإيرانية، حسبما ذكرت وكالة أنباء “مهر” الإيرانية.وقالت رويترز إن الوكالة الإيرانية لم تذكر ملابسات تحطم الطائرة، ولم تتطرق إلى مزيد من التفاصيل حول خسائر الحادث المادية والبشرية.وكان مدير عام الطوارئ في محافظة خراسان الإيرانية، محسن نجات، قد أعلن، يوم الخميس 3 فبراير/شباط الجاري، […]

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