2022/02/21 | 09:52 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / بغداد ..شكّل مصدر مياه الأرض موضوع نقاش طويل الأمد في المجتمع العلمي، باعتباره أحد الأسئلة الأكثر إلحاحا في الجهد المستمر للعلماء لفهم كيفية نشأة الحياة.ويعتقد علماء مختبر لورانس ليفرمور الوطني (LLNL) أن لديهم الإجابة حول مصدر المياه على الكوكب، بفضل دراسة صخور القمر.ونظرا لأن نظام الأرض والقمر تشكل معا من […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (علماء يجيبون على سؤال “من أين أتت المياه على كوكب الأرض” ؟) نشر أولاً على موقع (وكالة المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (علماء يجيبون على سؤال “من أين أتت المياه على كوكب الأرض” ؟) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة المعلومة).