المباشرة بحفر بئر نفطي جديد في حقل مجنون بالبصرة

2022/02/21 | 09:57 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ باشرت الكوادر الفنية والهندسية في شركة الحفر العراقية بحفر البئر النفطي الاتجاهيMJ – 129 في حقل مجنون بالبصرة.وقال مدير عام الشركة باسم عبد الكريم، في بيان تلقته وكالة ايرث نيوز، إن “عمليات الحفر بدأت بعد اكمال كافة الاستعدادات اللازمة من تهيئة وتشغيل معدات الجهاز من قبل كوادر الشركة ضمن العقد المبرم مع […]

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