نائب عن بابل: ملفات فساد كبيرة ستطال عددا من المدراء في المحافظة

2022/02/21 | 09:57 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / بغداد..كشف النائب عن محافظة بابل حسين السعبري، الاثنين ، عن تورط بعض المدراء العامين في المحافظة بملفات فساد كبيرة.وقال السعبري في تصريح لـ / المعلومة/ ان “محاربة الفساد واسترجاع الأموال العامة المنهوبة من قبل الفاسدين يحتاج إلى وقفة حقيقية من مجلس النواب”.وأضاف أن ” التغيير في بابل يبدأ من […]

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