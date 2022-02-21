مع التخوف من تصعيد في أوكرانيا.. بايدن يوافق بـ

2022/02/21 | 10:00 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وافق الرئيس الأمريكي جو بايدن بـ"المبدأ" على عقد لقاء مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين بشرط ألا تغزو موسكو أوكرانيا، وفقا لبيان صادر عن المتحدثة باسم البيت الأبيض، جين ساكي، الإثنين

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