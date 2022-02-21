سيارات دون الموديل و’لالنكي’ تالف.. إحباط محاولتي تهريب في أم قصر والشلامجة (صور)

2022/02/21 | 10:02 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

أعلنت هيئة المنافذ الحدودية، الاثنين، ضبط واحباط محاولتي تهريب في منفذي ميناء ام قصر الشمالي والشلامجة.

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وذكرت الهيئة في بيان تلقى "ناس" نسخة منه، (21 شباط 2022)، أنّ "منفذ ميناء أم قصر الشمالي يتمكن من ضبط وإحباط محاولة تهريب (6) سيارات مخالفة لشروط وضوابط الاستيراد (سيارات بدون قمارة دون الموديل) خارج الحرم الكمركي معدة للتهريب".

وأضافت أن "منفذ الشلامجة الحدودي يتمكن من ضبط وإحباط محاولة تهريب فاكهة (الالنكي) تالفة غير صالحة للاستهلاك البشري تشكل خطر على صحة وسلامة المواطن".

وبحسب بيان الهيئة "تم أحالة المخالفتين لعرضها أمام أنظار السيد قاضي التحقيق لاتخاذ الإجراءات القانونية بحق كل من يثبت تقصيره".

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