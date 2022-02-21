اقتصادي يبين التاثيرات السلبية بإعادة سعر الصرف الى قيمته السابقة

2022/02/21 | 10:06 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / بغداد ..حذر الخبير الاقتصادي نبيل العلي , الاثنين , المعنيين من اتخاذ قرار بإعادة سعر الصرف الى قيمته السابقة بشكل فوري، مبينا ان القرار سيؤدي الى تدهور باسعار السوق.وضال العلي في تصريح لـ/المعلومة/ ان “عملية التخفيض يجب ان تكون تدريجية مع تفعيل الإجراءات الإصلاحية في مجال دعم البطاقة التمونيية وضبط الحدود […]

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