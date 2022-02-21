تراجع في أسعار النفط.. مع احتمالات اتفاق نووي إيران

2022/02/21 | 10:07 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 41 سنتًا أو 0.45٪ إلى 89.78 دولارًا للبرميل.

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