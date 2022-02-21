واسط: أكثر من 10 آلاف عنصر امني يشاركون في خطة تأمين الزيارة الرجبية

2022/02/21 | 10:08 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ اعلنت قيادة شرطة واسط، اليوم الاثنين، عن مشاركة أكثر من 10 آلاف عنصر امني في خطة تأمين الزيارة الرجبية.وقالت القيادة في بيان، ورد لوكالة ايرث نيوز، إنه “يشارك أكثر من 10 آلاف عنصر امني في خطة تأمين زيارة الامام موسى الكاظم عليه السلام”.وقال قائد الشرطة اللواء احمد الزركاني بحسب البيان، إن […]

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