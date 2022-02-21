2022/02/21 | 10:12 - المصدر: السومرية نيوز
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عمليات كربلاء تعلن عن انطلاق عملية عسكرية لتامين صحراء كربلاءقائد عمليات كربلاء الفريق علي الهاشمي: العملية انطلقت صباح اليوم لتامين صحراء كربلاء باتجاه الانبار وباتجاه صحراء محافظة النجف
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (انطلاق عملية عسكرية لتامين صحراء كربلاء (صور) – عاجل ) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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