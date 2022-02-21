انطلاق عملية عسكرية لتامين صحراء كربلاء (صور) – عاجل

2022/02/21 | 10:12 - المصدر: السومرية نيوز

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عمليات كربلاء تعلن عن انطلاق عملية عسكرية لتامين صحراء كربلاءقائد عمليات كربلاء الفريق علي الهاشمي: العملية انطلقت صباح اليوم لتامين صحراء كربلاء باتجاه الانبار وباتجاه صحراء محافظة النجف

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