بينهم امرأة.. القبض على 14 متهما بحوزتهم مواد مخدرة في النجف

2022/02/21 | 10:12 - المصدر: السومرية نيوز

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وكالة الوزارة لشؤون الشرطةالمديرية العامة لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية-------------------------------------بعملية نوعية أمنية ومن خلال الحصول على معلومات استخبارية المديرية العامة لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية التابعة لوكالة الوزارة لشؤون الشرطة في قسم مكافحة مخدرات (النجف الاشرف) تلقي القبض على (14) متهم بينهم امرأة وضبط بحوزتهم مادة الكريستال المخدرة وحبوب مخدرة من نوع كبتاجون وأسلحة نارية وأدوات تعاطي مختلفة الأنواع.وتم إحالتهم إلى القضاء وفق أحكام المادة القانونية ( 28 ) مخدرات لينالوا جزاءهم العادل.----------------------لا للمخدرات#قسمالعلاقاتوالإعلام

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