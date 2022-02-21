المنافذ: إحباط محاولتي تهريب سيارات وفاكهة تالفة في ام قصر الشمالي والشلامجة

2022/02/21 | 10:15 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ اعلنت هيئة المنافذ الحدودية، اليوم الاثنين، عن إحباط محاولتي تهريب سيارات وفاكهة تالفة في منفذي ام قصر الشمالي والشلامجة.وقالت الهيئة في بيان، ورد لوكالة ايرث نيوز، إن “منفذ ميناء أم قصر الشمالي يتمكن من ضبط وإحباط محاولة تهريب (6) سيارات مخالفة لشروط وضوابط الاستيراد ( سيارات بدون قمارة دون الموديل) خارج الحرم […]

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