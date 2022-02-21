2022/02/21 | 10:16 - المصدر: الحرة
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- قتل ثلاثة أشخاص، وهم الطيار ومساعده ومدني، في تحطم مقاتلة عسكرية للجيش، الاثنين، في مدينة تبريز شمال غرب إيران، وفق التلفزيون الرسمي.
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (إيران.. 3 قتلى بتحطم مقاتلة عسكرية في تبريز) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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