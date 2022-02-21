2022/02/21 | 10:16 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قتل ثلاثة أشخاص، وهم الطيار ومساعده ومدني، في تحطم مقاتلة عسكرية للجيش، الاثنين، في مدينة تبريز شمال غرب إيران، وفق التلفزيون الرسمي.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (إيران.. 3 قتلى بتحطم مقاتلة عسكرية في تبريز) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (إيران.. 3 قتلى بتحطم مقاتلة عسكرية في تبريز) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).