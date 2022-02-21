2022/02/21 | 10:16 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- ديالى اكد مسؤول حكومي، الاثنين، زوال خطر سيول الحدود شرق ديالى.وقال مدير ناحية مندلي وكالة مازن الخزاعي في حديث لـ( بغداد اليوم)،ان" امطار غزيرة هطلت في ناحية مندلي لكنها كانت ضعيفة جدا على الشريط الحدودي مع ايران مؤكدا زوال خطر تدفق سيول جارفة مع ضعف هطول الامطار على الشريط".واضاف الخزاعي،ان" وضع المناطق الحدودية بالكامل حرج جدا مع تفاقم ازمة الجفاف والسيول هي عامل طمانة للاهالي في تخفيف وطاة الازمة من خلال زيادة الخزين للمياه الجوفية وتغير نوعية مياه الابار الارتوازية التي تغذي 70% من مناطق وقرى الحدود العراقية – الايرانية شرق ديالى".واشار الى ان" بدون هطول امطار غزيرة على الشريط الحدودي لايمكن ان تتدفق سيول جارفة معربا عن امله ان تكون الايام المقبلة محملة بالخير خاصة وان تداعيات الجفاف بدات تضرب بقوة المناطق الزراعية خاصة مربي الماشية والاغنام".

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