أسباب تقنية تؤخر وصول وفد منتخب الجودو التونسي إلى بغداد

2022/02/21 | 10:47 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ تأخر وصول وفد المنتخب التونسي للعبة الجودو إلى بغداد لأسباب تقنية.وقال نائب رئيس الاتحاد العراقي للجودو عدي الربيعي لوكالة ايرث نيوز، إن “وفد المنتخب التونسي تأخر وصوله إلى العاصمة بغداد بسبب تغيير في موعد وصول الطائرة لاسباب تقنية ترتبط بالطيران”.وأوضح أن “اتحاد الجودو قرر تأجيل الوحدة التدريبية المشتركة بين المنتخبين العراقي […]

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