المباشرة بحفر بئر نفطي في البصرة

2022/02/21 | 10:47 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز / بغداد أعلنت وزارة النفط، اليوم الاثنين، المباشرة بحفر بئر نفطي في حقل مجنون بمحافظة البصرة.وقال مدير عام شركة الحفر العراقية باسم عبد الكريم في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، ان “ملاكات الشركة باشرت بعمليات الحفر في بئر بحقل مجنون النفطي بعد الاستعدادات اللازمة من تهيئة وتشغيل معدات جهاز الحفر”، لافتا …

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