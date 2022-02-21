2022/02/21 | 10:51 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد ..أعلنت هيئة الحشد الشعبي، الاثنين، انطلاق عملية تفتيش واسعة في مناطق البعيجي والحاوي المحاذية لنهر دجلة شرق قضاء بيجي بمحافظة صلاح الدين.وذكرت الهيئة في بيان تلقت وكالة /المعلومة/، نسخة منه، ان “قيادة عمليات صلاح الدين في الحشد الشعبي، اطلقت صباح اليوم، عملية تفتيش واسعة في مناطق البعيجي والحاوي المحاذية لنهر دجلة شرق […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الحشد الشعبي يطلق عملية تفتيش واسعة شرق بيجي) نشر أولاً على موقع (وكالة المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الحشد الشعبي يطلق عملية تفتيش واسعة شرق بيجي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة المعلومة).