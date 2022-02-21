“التذبذب” يسيطر على أسعار صرف الدولار في العراق

2022/02/21 | 10:52 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ شهدت اسعار صرف الدولار في الاسواق المحلية، اليوم الاثنين، تذبذباً واضحاً في البيع والشراء.وقال مراسل ايرث نيوز، إن اسعار بيع الدولار سجلت اليوم، في بورصة بغداد 146.250 دينار عراقي مقابل الـ100 دولار امريكي، بينما بلغ سعر شراء الدولار 145.250 دينار لكل 100 دولار امريكي.وأضاف المراسل، أن بورصة المنطقة الشمالية سجلت سعر […]

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