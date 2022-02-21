بعد قرار النفط..برلماني كردي يدعو لضبط المنافذ الحدودية في الإقليم

2022/02/21 | 10:52 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/السليمانية..طالب النائب عن حزب العدل الكردستاني سوران عمر، الاثنين، الحكومة الاتحادية بضبط المنافذ الحدودية في إقليم كردستان.وقال عمر في تصريح لـ/المعلومة/ إن “قرار المحكمة الاتحادية العليا كان جيدا وهناك تأييد له من المواطنين الكرد”.وأضاف أن “الخطوة الأخرى بعد قرار المحكمة الاتحادية بشأن النفط يجب أن تكون حول قضية مراقبة المنافذ الحدودية التي […]

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