فرنسا: اقتراح بإطلاق مركبات “سويوز” مأهولة من مطار “كورو” الفضائي

2022/02/21 | 10:53 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / بغداد ..اقترح دميتري روغوزين تجهيز مطار “كورو” الفضائي في غويانا الفرنسية بالمعدات اللازمة ليصبح بالإمكان إطلاق مركبات “سويوز” المأهولة منه.وكتب روغوزين في Telegram، ردا على ما نشر مؤخرا عن ضرورة تصميم مركبة فضائية أوروبية للرحلات المأهولة، “أعتقد أنه من المهم في الوقت الحاضر لروسيا وأوروبا البحث عن مشاريع ومجالات جديدة للتعاون.[…]

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