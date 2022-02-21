عندما تمرد فن الفلامنكو :بقلم أ-ديميتريوس .E. بريسيت - عبدالرؤوف بطيخ

2022/02/21 | 10:55 - المصدر: الحوار المتمدن

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#عبدالرؤوف_بطيخ في نهاية نظام فرانكو ، تم تدجين عروض الفلامنكو وتحويلها إلى صخب لايقاع الطبلة مع ظاهرة كويجو ، وصلت مرحلة جديدة.في الساعات الأولى من يوم 15 فبراير 1972 ، عرضت مجموعة من ستة فنانين أندلسيين لأول مرة نسخة مبتكرة من فلامنكو تابلاو التي عكست التمرد.في ضوء المصابيح الخافتة ، تم تصوير الرقصات والأغاني في جو قمعي لا يستطيع المرء الهروب منه إلا بالقتال من أجل الكرامة (شاهد صور هذا الأداء هنا).



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