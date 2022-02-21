على الحكومة العراقية معالجة الآثار السلبية بسبب رفع صرف الدولار - فلاح أمين الرهيمي

2022/02/21 | 10:55 - المصدر: الحوار المتمدن

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#فلاح_أمين_الرهيمي بائع المواد الغذائية وبائع الخضروات والصيدلي جميعهم يضعون السبب للغلاء على ارتفاع سعر الدولار والآن أصبحت الحكومة العراقية عاجزة في محاولاتها عن التصدي للتلاعب والارتفاع للمواد الغذائية والزراعية والأدوية وجميع السلع والحاجيات المستوردة وأصبحت شريحة واسعة من الموظفين والمتقاعدين والكسبة والفقراء متضررين ويعانون من انخفاض العملة الوطنية مقابل رفع سعر الدولار بالرغم من توفير (السلة الغذائية) التي أن ......





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