2022/02/21 | 11:00 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ قامت الشرطة الكندية، بتأمين وسط مدينة أوتاوا بعد يومين من المواجهات المتوترة التي أسفرت عن 191 عملية اعتقال وفوضى استمرت ثلاثة أسابيع.واستخدم المتظاهرون مئات الشاحنات والمركبات لإغلاق وسط المدينة منذ 28 يناير الماضي، ما دفع رئيس الوزراء، جاستن ترودو، إلى اللجوء إلى سلطات الطوارئ التي نادرًا ما تُستخدم، بحسب ما ذكرت صحيفة […]

ظهرت المقالة مع انتهاء احتجاج سائقي الشاحنات..



الشرطة الكندية تؤمن مدينة أوتاوا أولاً على ايرث نيوز.

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