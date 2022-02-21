الحشد الشعبي يعلن عن انطلاق عملية أمنية شرقي بيجي

2022/02/21 | 11:02 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ اعلنت هيئة الحشد الشعبي، اليوم الاثنين، انطلاق عملية تفتيش واسعة شرقي بيجي.وقالت الهيئة في بيان، ان “قيادة عمليات صلاح الدين في الحشد الشعبي اطلقت عملية تفتيش واسعة في مناطق البعيجي والحاوي المحاذية لنهر دجلة شرق قضاء بيجي بمحافظة صلاح الدين”.واضافت ان” العملية الامنية شاركت بها قوة من قيادة عمليات صلاح الدين واللواء […]

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