آليات حديثة ومعدات.. المباشرة بحفر بئر نفطي جديد في حقل مجنون (صورة)

2022/02/21 | 11:04 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

أعلنت وزارة النفط، الاثنين، المباشرة بحفر البئر النفطي "MJ-129" في حقل مجنون النفطي بمحافظة البصرة .

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وقال مدير عام شركة الحفر العراقية باسم عبد الكريم، بحسب بيان الوزارة، تلقى "ناس" نسخة منه، (21 شباط 2022)، إن "ملاكات الشركة باشرت بعمليات الحفر في البئر النفطي المذكور في حقل مجنون النفطي بعد اكمال كافة الاستعدادات اللازمة من تهيئة وتشغيل معدات جهاز الحفر"، مشيراً إلى أن "ذلك يأتي في حقل مجنون النفطي"، ومبيناً أن "العمق المقرر للبئر 3648 متراً الى تكوين المشرف".

وأشار عبدالكريم إلى أن "عمليات الحفر تمت باستخدام جهاز الحفر IDC 56 وهو من الأجهزة الحديثة التي تمتلكها الشركة".

وبين، أن "حفر البئر جاء ضمن عقد مبرم مع الشركة لحفر ٤٣ بئراً نفطيا".

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