2022/02/21 | 11:07 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ذي قار … قطع العشرات من المحتجين في محافظة ذي قار، اليوم الاثنين، طريقا رئيسيا احتجاجاً على الشحة المائية الحاصلة في قرى وارياف شمال المحافظة.وقال مراسل وكالة /المعلومة/، ان، العشرات من اهالي قرى “ال ازيرج وخفاجة”، اقدموا صباح اليوم على قطع مدخل الناصرية الشمالي مطالبين بايجاد حل للشحة المائية التي عصفت بهم.واشار الى […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (محتجون يقطعون طريقا رئيسيا شمال ذي قار) نشر أولاً على موقع (وكالة المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (محتجون يقطعون طريقا رئيسيا شمال ذي قار) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة المعلومة).