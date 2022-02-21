التقاط لحظة مذهلة لغيوم المريخ التي تحوم فوقه في “جبل الريح”

2022/02/21 | 11:08 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / بغداد ..تركز مهمة المسبار كيوريوسيتي، التابع لوكالة ناسا، على الصخور وجيولوجيا الكوكب الأحمر، لكنه يحاول، في الوقت نفسه، معرفة ما يحدث في سماء المريخ.وهذا الأسبوع، أصدرت وكالة ناسا صورتين بتقنية GIF تظهر لنا الغيوم المنجرفة فوق موقع الاستكشاف على جبل شارب، أو “أيوليس مونس” بمعنى جبل الريح.والتقط المسبار كيوريوسيتي، الذي […]

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