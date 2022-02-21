2022/02/21 | 11:09 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بلغ سعر البيع 146000 دينار عراقي لكل 100 دولار امريكي.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (أسعار صرف الدولار تعاود الارتفاع في بغداد) نشر أولاً على موقع (وكالة النبأ) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (أسعار صرف الدولار تعاود الارتفاع في بغداد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة النبأ).