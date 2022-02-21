نادي النجف يوافق على استقالة عبودي ويعلن كادره التدريبي الجديد

2022/02/21 | 11:10 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ اعلنت إدارة نادي النجف الرياضي، الموافقة على استقالة المدرب حيدر عبودي.وذكر النادي في بيان تلقته ايرث نيوز، ان “إدارة النادي وافقت على استقالة المدرب حيدر عبودي، وتقديم الشكر والتقدير له لما قدمه للنادي من خدمات طيلة فترة تواجده”.وأضاف أن “الادارة قررت تسمية الكابتن حسن احمد، مدربا لفريق كرة القدم الأول ويساعده […]

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