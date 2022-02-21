سياسي إيزيدي يطالب بغداد بالتدخل ومنع استمرار العدوان التركي

2022/02/21 | 11:13 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/نينوى..طالب السياسي الإيزيدي فهد حامد، الاثنين، الحكومة العراقية بالتدخل السريع وعدم استمرار السكوت لما يجري من انتهاكات تقوم بها السلطات التركية.وقال حامد في تصريح لـ/المعلومة/ إنه “وبشكل يومي تقوم السلطات التركية بقصف مناطق مختلفة من جبل سنجار، والقوة المستهدفة لاعلاقة لها بحزب العمال الكردستاني إطلاقا”.وأضاف أن “ماتقوم به تركيا هو نتيجة طبيعية […]

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