عالم روسي يقيّم فعالية مستحضرات تعزيز المناعة في الوقاية من كورونا

2022/02/21 | 11:18 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ أعلن نيقولاي كريوتشكوف عالم المناعة الروسي، أن تناول مستحضرات تعزيز المناعة لن يوفر الوقاية اللازمة من “كوفيد-19”.ويشير العالم في حديث صحفي، إلى أن الكثيرين يتناولون هذه المستحضرات للوقاية من التهابات الجهاز التنفسي الحادة والإنفلونزا أو “كوفيد-19″، فهل تساعد فعلا.ويقول، “يمكن أن تؤثر هذه المستحضرات مثلا في نشاط بعض أنواع خلايا المناعة، أو […]

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