القبض على 'سارق' للمرضى في مستشفى بغداد التعليمي (صورة)

2022/02/21 | 11:18 - المصدر: السومرية نيوز

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أعلنت وزارة الداخلية، اليوم الاثنين، القبض على سارق للمضرى في مستشفى بغداد التعليمي.

وذكرت الوزارة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن "قوة من مديرية حماية المنشأت والشخصيات ووفقاً لمعلومات دقيقة تفيد بوجود حالات سرقة ضمن مستشفى بغداد التعليمي وبعد تشكيل فريق عمل والسيطرة على مداخل المستشفى من القاء القبض على المتهم بعد الأشتباه به وضبط بحوزته عدد من اجهزة الهواتف المسروقة".

واضاف البيان، أن السارق "جرى تسليمه اصوليا الى مكتب مكافحة اجرام الأعظمية وبموجب وصل استلام اصولي".

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