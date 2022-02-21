تعرف على حالة الطقس في بغداد والمحافظات ليوم غد

2022/02/21 | 11:18 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

تنشر وكالة (بغداد اليوم) حالة الطقس ودرجات الحرارة الصغرى والعليا في بغداد والمحافظات ، وفقاً لبيان الهيئة العامة للأرصاد الجوية.

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