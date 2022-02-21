استمرار اعتصام الخريجين امام شركة نفط ذي قار

2022/02/21 | 11:23 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ذي قار… يواصل المئات من خريجي المعاهد والكليات، الاثنين، الاعتصام السلمي امام شركة نفط ذي قار للشهر السادس على التوالي للمطالبة بتوفير درجات وظيفية لهم.وقال مراسل وكالة /المعلومة/، ان، المئات من خريجي المعاهد والكليات النفطية في محافظة ذي قار، واصلوا اعتصامهم امام مبنى شركة نفط ذي قار، للمطالبة بتوفير فرص عمل لهم.وأضاف، ان […]

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