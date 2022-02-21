2022/02/21 | 11:30 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..اتهم النائب عن تحالف الفتح احمد الموسوي، الاحد، اطراف سياسية بالسعي لاشعال حرب طائفية ضمن مخطط خارجي.وقال الموسوي في حوار متلفز تابعته /المعلومة/ ان “تصريح الامين العام لحركة عصائب اهل الحق قيس الخزعلي بشأن جر البلد لفتنة طائفية من قبل أطراف داخلية له مدلولات واضحة وصريحة”.واضاف ان “البلد يعيش حالة من الانسداد […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الفتح يتهم أطرافا سياسية بالسعي لإشعال فتنة طائفية) نشر أولاً على موقع (وكالة المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الفتح يتهم أطرافا سياسية بالسعي لإشعال فتنة طائفية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة المعلومة).