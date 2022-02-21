2022/02/21 | 11:32 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / بغداد..اتهمت الكاتبة والصحفية اليمنية اكرام المحاقري، الاثنين ، الأمم المتحدة والمجتمع الدولي ومنظمات إنسانية بمشاركة تحالف العدوان السعودي الاماراتي في قتل اليمنيين بشكل يومي.وقالت المحاقري في تصريح لـ/ المعلومة/ ان “ما تجهله قوى العدوان وابواقهم الإعلامية هو أنه بات من المستحيل تحقيق نصرا في الاراضي اليمنية حتى وأن كان نصرا وهميا […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (صحفية يمنية: الامم المتحدة تشارك تحالف العدوان في قتل اليمنيين) نشر أولاً على موقع (وكالة المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (صحفية يمنية: الامم المتحدة تشارك تحالف العدوان في قتل اليمنيين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة المعلومة).