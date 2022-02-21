2022/02/21 | 11:33 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ كشف ائتلاف دولة القانون، اليوم الاثنين، عن قرب الاعلان عن تحالف جديد تحت اسم “تحالف الثبات الوطني”.وقال النائب عن الائتلاف عارف الحمامي، في حديث لوكالة ايرث نيوز، إن “هناك تحالفاً جديداً سيعلن عنه قريباً تحت مسمى (تحالف الثبات الوطني)”.وبشأن عدد مقاعده، أشار الحمامي، إلى أن “عدد الاعضاء لم يحسم لغاية الان”.[…]

ظهرت المقالة “الثبات الوطني”..



تحالف جديد للاطار التنسيقي والاعلان عنه قريباً أولاً على ايرث نيوز.

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