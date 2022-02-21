لحثها على الشعور بالإغراء..جمهور من القردة يستمع لمغن في حديقة حيوانات

2022/02/21 | 11:33 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- جلبت حديقة Trentham Monkey Forest ديفيد لارغي، وهو مقلد مارفن غاي، ليغني بشكل حيّ لجمهور من قرود المكاك البربري على أمل أن أغانيه المغرية قد تخلق الجو المناسب للقرود خلال موسم التزاوج.

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