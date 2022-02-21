2022/02/21 | 11:35 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

نظم عدد من المفسوخة عقودهم من الحشد الشعبي، الإثنين، تظاهرة في منطقة الجادرية ببغداد، وتحديداً أمام الإدارة المركزية للهيئة.

قناة "ناس" على تلكرام..



آخر تحديثاتنا أولاً بأول

وأظهرت صور حصل عليها "ناس"، (21 شباط 2022)، احتشاد وتظاهر العديد من المفسوخة عقودهم من الحشد الشعبي في شارع الإدارة المركزية في منطقة الجادرية، مطالبين بإعادتهم إلى الخدمة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تظاهرات في بغداد للمفسوخة عقودهم من الحشد الشعبي (صور)) نشر أولاً على موقع (وكالة ناس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تظاهرات في بغداد للمفسوخة عقودهم من الحشد الشعبي (صور)) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة ناس).