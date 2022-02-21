الحكومة توجه بإنشاء ملعب في واسط

2022/02/21 | 11:36 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد وجّه رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، بإنشاء ملعب في ناحية الدجيلة بمحافظة واسط.وذكر بيان للأمانة العامة لمجلس الوزراء تلقت وكالة/ المعلومة/ نسخة منه، أن”الكاظمي وجه وزارة التخطيط بإدراج إنشاء ملعب سعة (500) متفرج ضمن التصميم الأساس لمديرية ناحية واسط القديمة (الدجيلة)”.وتابع أن “التوجيه تضمن تولي وزارة الشباب والرياضة، تنفيذ المشروع آنفاً”.[…]

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