طهران: المحادثات النووية في فيينا حققت تقدماً كبيراً

2022/02/21 | 11:44 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ أعلنت الخارجية الإيرانية، اليوم الاثنين، أن المفاوضات حول الاتفاق النووي في فيينا حققت تقدما كبيرا.وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، سعيد خطيب زادة، “قدمنا اقتراحاتنا حول القضايا العالقة فور عودة وفدنا المفاوض إلى فيينا”، مؤكدا أنه “يجب رفع جميع العقوبات التي تناقض الاتفاق النووي و القرار الأممي 2231 وهذا ما نتابعه في فيينا”.[…]

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