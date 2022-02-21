القضاء الأعلى يحدد أسباب إرتفاع معدلات حالات الطلاق في العراق

2022/02/21 | 11:45 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز / بغداد حدد مجلس القضاء الأعلى، اليوم الإثنين، أسباب ارتفاع معدلات حالات الطلاق في العراق.وقال المجلس في تصريح لوكالة الأنباء العراقية، إن “المحاكم سجلت أرقاما عالية لحالات الطلاق خلال السنوات الماضية”، مبيناً أن “انتشار الظاهرة أصبحت مشكلة، تعود أسبابها إلى الجوانب الاجتماعية والاقتصادية، فضلاً عن الظروف التي مرت بالبلاد منها البطالة وأزمة السكن”.

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