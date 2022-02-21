الصيهود : عودة الحوارات بين الاطار والتيار بات ضروريا لحل الازمة السياسية

2022/02/21 | 11:46 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / بغداد ..اكد النائب عن ائتلاف دولة القانون ضمن الاطار التنسيقي محمد الصيهود , الاثنين , ان عودة الحوار بين التيار الصدري والاطار كفيل بانهاء الازمة السياسية بالعراق، مبينا ان الاطار التنسيقي ينتظر قرار الاتحادية بشان دستورية فتح باب الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية لكونها ستوضح الصورة في اختيار الرئيس المقبل .وقال الصيهود […]

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