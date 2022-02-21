طيار مصري في مرمى العاصفة.. السفير البريطاني يشيد وعمرو واكد ينتقد

2022/02/21 | 11:48 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لا يزال المقطع المصور للطيار المصري الذي هبط بكفاءة في مطار هيثرو بلندن وسط رياح قوية يتداول على نطاق واسع، وسط إشادة من السفير البريطاني في مصر وانتقاد من الممثل المصري عمرو واكد.

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