2022/02/21 | 11:49 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الـنزاهة تضبط تجـاوزاً واستـيـلاءً على 600 دونـم عائدة للدولة في نينوى

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