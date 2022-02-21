الإطار التنسيقي: أكثر من 850 اسرة سيتم نقلها من مخيم الهول الى العراق

2022/02/21 | 11:49 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - ديالى

كشف القيادي في الإطار التنسيقي جبار المعموري، اليوم الاثنين، عن إعادة أكثر من 850 اسرة قاطنة في مخيم الهول السوري إلى العراق.

وقال المعموري في تصريح خاص لـ (بغداد اليوم) إن "أكثر من 850 اسرة سيتم نقلها من مخيم الهول السوري الى العراق على شكل وجبات متكررة خلال الاشهر القادمة، وفق المعلومات المتوفرة".

وأضاف أن "نقل المزيد من هذه الاسر يثير قلقنا خاصة وان فكر التطرف متغلغل فيها واغلبها مرتبط بقيادات وعناصر متطرفة".

وأوضح المعموري ان "مخيم الهول بنظرنا قنبلة بشرية تهدد امن الشرق الاوسط والعالم برمته وامريكا تحاول جعله ورقة ضغط لتهديد امن الدول لافتا الى ان نقل تلك الاسر يحتاج الى اعادة نظر لتفادي ان يكون له مسارات تثير الفوضى والارباك في المشهد الامني العام"، مشيرا إلى "وجود نية لنقل بعض عوائل مخيم الهول الى بعض المحافظات المحررة ما قد يؤدي الى اشكاليات كبيرة".

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