افتتاح قسم فرنسي في جامعة ذي قار

2022/02/21 | 11:52 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد ـ واع وصل وفد من السفارة الفرنسية، اليوم الإثنين، إلى جامعة ذي قار لافتتاح الركن الفرنسي فيها.وقال مراسل وكالة الانباء العراقية (واع)، ان "وفداً من السفارة الفرنسية، وصل إلى جامعة ذي قار لغرض افتتاح الركن الفرنسي، بالتنسيق مع وزارة التعليم العالي".وأوضح ان "الركن يتضمن قسماً خاصاً لتعليم اللغة الفرنسية"، مبيناً ان "افتتاح القسم جاء ضمن اتفاقية بين العراق وفرنسا تهدف إلى فتح وتوسيع أطر التعاون".

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