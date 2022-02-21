برلماني أوروبي: المطالب الروسية بعدم توسع الناتو شرقا عادلة

2022/02/21 | 12:18 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..أكد جوردان بارديلا البرلماني الأوروبي ورئيس حزب التجمع الوطني الفرنسي اليميني بالوكالة خلال حملة مارين لوبان الرئاسية، أن مطالب روسيا بعدم توسيع الناتو شرقا عادلة.جاء ذلك في تصريح لبارديلا لتلفزيون “BFMTV، حيث قال: “مطالب روسيا و(الرئيس الروسي) فلاديمير بوتين من الناتو بأنه من غير الواجب أن يقترب من حدودهم، مشروعة”.ونوه السياسي الفرنسي […]

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